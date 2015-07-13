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المكتب التنفيذي في الأهلي يوصي بقبول عرض صله للرعاية بـ231 مليون

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المكتب التنفيذي في الأهلي يوصي بقبول عرض صله للرعاية بـ231 مليون المكتب التنفيذي في الأهلي يوصي بقبول عرض صله للرعاية بـ231 مليون

قال الأهلي عبر موقعه الالكتروني إن المكتب التنفيذي أوصى بقبول عرض شركة صله لرعاية القلعة الحمراء مقابل 231 مليون جنيه لمدة 3 سنوات.

وكان محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي قد قال لـFilGoal.com إن العرض يشمل كذلك 20 مليون جنيه تعرضها شركة صله على هيئة معسكرات استعداد للموسم الجديد.

وذكر الأهلي عبر موقعه اليوم الاثنين أن أحمد سعيد نائب رئيس النادي قاد المحادثات الخاصة بالمكتب التنفيذي.

وفي النهاية تم التوصل لاتفاق يقضي بتوصية اللجنة لقبول العرض السعودي.

يذكر أن اخر مزايدة رعاية حصل عليها النادي قبل ذلك كانت بقيمة 141 مليون جنية عن السنوات الثلاث الماضية .

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فيديو اليوم السابع

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