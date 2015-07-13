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البروكلى والجرجير يقللان خطر الإصابة بالسرطان

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البروكلى والجرجير يقللان خطر الإصابة بالسرطان البروكلى والجرجير يقللان خطر الإصابة بالسرطان
كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health"، أن البروكلى والجرجير لديهما قدرة على خفض خطر الإصابة بالسرطان، نظراً لاحتوائهما على مستوى عال من المواد المضادة للأكسدة.

أوضح الباحثون أن الجرجير له طعم لاذع لكنه يعتبر من المواد الغذائية الهامة للجسم، ويرجع ذلك إلى احتوائه على الفيتامينات والمعادن، حيث يحتوى على كمية 312٪ من احتياجات الجسم لفيتامين K، وكذلك فيتامين C.

وأشار الباحثون إلى أن الجرجير والبروكلى يحميان الحمض النووى من الأضرار، كما يحتوى البروكلى على فيتامين D، والألياف وغيرها من أنواع المغذيات النباتية التى يمكن أن تساعد الجسم على إزالة السموم وتنظيفه من جميع حالات العدوى والأمراض.

ويمكن لهذه الخضراوات أن تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون، وسرطان الثدى وسرطان البروستاتا.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن هذه الخضراوات مثل الجرجير والبروكلى تقوم بإفراز الإنزيمات التى يمكن أن تساعد الجسم فى مكافحة السرطان.

وأضاف الباحثون أن الجرجير والبروكلى خاصة لهما تأثير قوى قد يفوق العلاج الكيماوى والإشعاعى، حيث إنهم يمنعان نمو الورم مرة أخرى.

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