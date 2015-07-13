رئيس ريال مدريد يدافع عن حفل وداع كاسياس: كنت أتمنى اعتزاله هنا

حرص فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على أن يوضح صورة يراها وصلت مغلوطة فيما يخص رحيل أحد أيقونات النادي الملكي إيكير كاسياس.

كاسياس انتقل إلى بورتو البرتغالي هذا الصيف منهيا علاقة بدأت في 1990 ومع الفريق الأول للميرنجي منذ 1998.

الانتقادات انهالت على إدارة ريال مدريد كون كاسياس في مؤتمر اعتزاله جلس وحيدا في غياب أي عضو من سؤولي النادي على الصعيد الإداري أو الفني.

لكن بيريز أقام حفلا لكاسياس، وحضر قطاع من جمهور الميرنجي حول مقره للهتاف باسم قديس الكرة الإسبانية.

وقال بيريز: "شكرا على 25 عاما من الإخلاص. لقد نلت احترامنا جميعا يا أفضل حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد وإسبانيا".

وتابع "إيكير يرحل لأنه يرغب في ذلك. لم يطلب أحد منا أن يغادر كاسياس ريال مدريد أبدا. كنت أتمنى اعتزاله هنا".

وأردف "لكنه كما فعل راؤول جونزاليس يرغب في خوض تحد جديد. في اتخاذ خطوة جديدة في حياته".

وأكمل "نحن نحترم رغبة كاسياس ولهذا لم نرفض الاستماع لعرض بورتو حين طالبنا بذلك. نتمنى أن يحظى بأفضل الأوقات هناك".

وعن الانتقادات التي تلقاها النادي بسبب بساطة حفل رحيل كاسياس، وجلوس الأخير وحيدا في مؤتمر رحيله يوم أمس الأحد، تحدث فلورنتينو.

وقال بيريز: "اعتدت الهجوم والانتقادات. لكن كاسياس طلب حفلا بسيطا. اليوم أنا من استدعاه وطلب منه الحضور والتواجد معنا. لطالما دافعت عن لاعبي ريال مدريد وسأظل أفعل ذلك".