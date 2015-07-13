أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس ريال مدريد: علاقتنا بنادي دي خيا رائعة

Google+ Print
رئيس ريال مدريد: علاقتنا بنادي دي خيا رائعة رئيس ريال مدريد: علاقتنا بنادي دي خيا رائعة

رغم أن سكاي سبورتس البريطانية أعلنت اليوم الاثنين أن ريال مدريد لم يتقدم بعرض رسمي بعد إلى مانشستر يونايتد من أجل ديفيد دي خيا، يقول رئيس النادي الملكي كلمات مهمة عن تلك الصفقة المحتملة.

ريال مدريد يرغب في ضم دي خيا لتعويض رحيل حارسه المخضرم إيكير كاسياس والذي اتجه إلى بورتو البرتغالي.

وقال فلورنتينو بريز رئيس ريال مدريد على هامش مؤتمر رحيل كاسياس: "دي خيا حارس رائع".

وتابع "دي خيا أيضا يلعب في ناد نعتبره صديقا، سنرى ما سيحدث".

ريال مدريد تعاقد مع العديد من لاعبي يونايتد سابقا، منهم ديفيد بيكام وكريستيانو رونالدو ورود فان نيستلروي أخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل