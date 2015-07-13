رئيس ريال مدريد: علاقتنا بنادي دي خيا رائعة

رغم أن شبكة سكاي سبورتس البريطانية أعلنت اليوم الاثنين أن ريال مدريد لم يتقدم بعرض رسمي بعد إلى مانشستر يونايتد من أجل ديفيد دي خيا، يقول رئيس النادي الملكي كلمات مهمة عن تلك الصفقة المحتملة.

ريال مدريد يرغب في ضم دي خيا لتعويض رحيل حارسه المخضرم إيكير كاسياس والذي اتجه إلى بورتو البرتغالي.

وقال فلورنتينو بريز رئيس ريال مدريد على هامش مؤتمر رحيل كاسياس: "دي خيا حارس رائع".

وتابع "دي خيا أيضا يلعب في ناد نعتبره صديقا، سنرى ما سيحدث".

ريال مدريد تعاقد مع العديد من لاعبي يونايتد سابقا، منهم ديفيد بيكام وكريستيانو رونالدو ورود فان نيستلروي أخرين.