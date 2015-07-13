أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بدء محاكمة أحمد عز لاتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام

Google+ Print
بدء محاكمة أحمد عز لاتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام بدء محاكمة أحمد عز لاتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام
بدأت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة بدار القضاء العالى، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز داخل غرفة المداولة، فى قضية اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى الجسيم به بما قيمته 5 مليارات جنيه، فى صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح.

وشهدت الجلسة حضور فريق هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والدكتور آمال عثمان ودفاع باقى المتهمين والعديد من أنصار رجل الأعمال وعلى رأسهم رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق.

وتأتى إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى ديسمبر 2013، والتى كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات فى القضية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، قد سبق لها وأن قضت فى 6 مارس 2013، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما فى القضية.

حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتى: معاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونا و435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا وقدره 372 مليون و700 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوى عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه عن التهمة الثانية، ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.

كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير أيضا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليون و121 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مساو عن التهمة الرابعة. وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة أحمد عز وعلاء أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، عن التهمة الخامسة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365