إخماد حريق بسيارة شرطة بسبب ماس كهربائي بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية بالمنيا، حريق نشب بسيارة “لوري” تابعة للشرطة، كانت محملة بإطارات كاتشوك، وذلك أثناء عودتها من القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي، وحدوث ماس كهربائي.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطارًا، من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد باشتعال النيران فى السيارة رقم “1964 ” لوري شرطة قيادة “حسن السيد – 39 سنة”، من قوة أمن المنيا، محملة بإطارات كاتشوك للسيارات، وذلك أثناء عودتها من القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي.

وتبين أن سائق السيارة فوجئ بحدوث ماس كهربائي في السيارة واشتعلت في الكاوتش المحمل، وأدى ذلك إلى احتراق السيارة والكاوتشوك المحمل عليها، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة برقم “6077 “لسنة 2015 بمركز المنيا، وتم إزالة أثار الحادث وتسير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.