السجن 5 سنوات لشابين هددا والد فتاة بنشر صور لنجلته علي “الفيس بوك” بالأقصر‎

قضت محكمة جنايات الأقصر في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات علي شابين قام بابتزاز مدير مالي بأحد الصيدليات، وتهديده بنشر صور لنجلته علي مواقع التواصل الاجتماعي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد منصور، وعضوية المستشارين يحيي مهدي، و مصطفي كامل، وسكرتارية قاسم محمد.

ترجع وقائع القضية الي شهر يونيو عام 2012، عندما تقدم “محسن . ع . أ – 43 سنة – مدير مالي” بإحدي الصيدليات الكبرى بالأقصر، ببلاغ يفيد تلقيه رسائل عبر هاتفه المحمول من مجهول بها صور لنجلته البالغة من العمر 18 عامًا، مصحوبة بتهديدات بنشر تلك الصور علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في حال عدم دفع مبلغ مالي لمرسل الرسائل.

وتبين من تحريات المباحث، أن ابنة المبلغ كان لديها هاتف محمول، وقامت أختها الصغري بتصويرها صورًا تذكارية داخل غرفتهما بالمنزل، ثم تعطل الهاتف، وتوجهت به لإحدى محلات صيانة المحمول، وتبين أن الهاتف يصعب تصليحه، فقررت بيعه، وبعد ذلك بفترة قام صاحب المحل ببيع الهاتف للمتهم الرئيسي الذي نجح في تصليح الهاتف واسترجاع ذاكرة الهاتف والحصول علي الصور المسجلة عليه، ثم معرفة صاحبة الصور وتهديد والدها للحصول علي مبالغ مالية منه مقابل عدم نشر هذه الصور على الـ”فيس بوك”.

علي الفور تم إعداد كمين للمُبلغ، حيث اتفق والد الفتاة مع المتهم علي توفير المبلغ المتفق عليه مقابل تسليم كافة الصور له، وتم تحديد موعد ومكان تسليم المبلغ المالي للمتهم، إلا أن المتهم أرسل شريكه “الوسيط” ومعه فلاشة تحمل جميع صور الفتاة، وذلك لتسليمها لوالد الفتاة مقابل المبلغ المالي، وأثناء تسليم الفلاشة تم ضبط المتهم الوسيط ويدعي “عمر . ك . ا – 24 سنة- عامل بإحدي الكافيتريات بالبر الغربي”، ومقيم نجع الشيخ عامر بقامولا بالقرنة، وبتضييق الخناق عليه اعترف علي المتهم الرئيسي، ويدعي “الحسين . س . ح – 22 سنة” حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق ومقيم القرنة غرب الأقصر.