طوارئ بالمطار لبدء الجسر الجوي لعودة المعتمرين من السعودية

تبدأ شركة مصر للطيران في تسيير رحلات الجسر الجوي لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة، وصرح الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن رحلات الشركة، من المقرر أن تنقل اعتبارًا من ليلة 27 رمضان بعد ختم القرآن الكريم وحتى نهاية عمرة رمضان في 10 شوال 59150 راكباً على 268 رحلة جوية بمعدل 223 رحلة من جدة تنقل 45450 راكباً و65 رحلة من المدينة المنورة لنقل 13700 راكب، وذلك بخلاف رحلات العودة التي تتم على مدار الشهر الكريم .

وأضاف الحفنى أن الشركة اتخذت كافة التدابير اللازمة لانسيابية الرحلات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة من خلال توفير أكفأ العناصر البشرية ومجموعات العمل المختلفة في مرحلة الذهاب والعودة من المبيعات والمحطة والعلاقات العامة والتحميل والصيانة وغيرها.

وأعلن اللواء الطيار أحمد جنينه رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي حالة الطوارئ بالمطار تزامنا مع رحلات عودة المعتمرين التي تتزامن مع موسم عودة المصريين من الخارج , وأكد جنينه انه كافة الجهات العاملة بالمطار جاهزة تمام لبدء عودة المعتمرين , وقال أن العودة تشهد تكثيف كبير في الرحلات حيث يستقبل المطار اليوم 16 رحلة طيران قادمة من الأراضي المقدسة , وقال انه تم زيادة أعداد العاملين في مختلف الجهات لسرعة إنهاء إجراءات وصول المعتمرين بالإضافة لباقي ركاب القادمين من مختلف الدول.

من ناحية أخري أكد مصدر أمني بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي أن كل طائرة بالجسر الجوي لرحلات مصر للطيران عليها ضابط جوازات لختم جوازات سفر المعتمرين أثناء رحلات العودة والقضاء علي أي تكدس داخل صالات الوصول بالمطار .