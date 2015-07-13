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العثور على جثة شخص بطريق «السويس- سيناء» صدمته سيارة

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العثور على جثة شخص بطريق «السويس- سيناء» صدمته سيارة العثور على جثة شخص بطريق «السويس- سيناء» صدمته سيارة

صورة أرشيفية

عثرت قوات الأمن، صباح اليوم ” الاثنين “، على جثة رجل ملقى بجانب طريق السويس جنوب سيناء شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، وتظهر على وجهه وجسده جروح قطعية وكدمات في جميع أنحاء جسده.

 وكان اللواء طارق الجزار، مُساعد وزير الداخلية لأمن السويس، قد تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بتلقي بلاغ من مواطنين بالاشتباه في وجود جثمان رجل ملقى بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، وتوجهت قوات الأمن للمكان المُبلغ عنه على الفور واشتبهت القوات، أن الرجل أثناء مروره الطريق صدمته سيارة مُسرعة، وهو ما أدى إلى دفعه إلى أحد جانبي الطريق، وإصابته بكدمات وجروح من قوة الصدمة.

قال مصدر أمني، في تصريحاتٍ خاصة، إنه جاري نقل الجثمان عبر الإسعاف إلى مشرحة السويس، وذلك لفحص الجثمان، ومُحاولة تحديد هويته، وإبلاغ النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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