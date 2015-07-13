زيادة وزن المراهقين يعرضهم للإصابة بـ10 أنواع من السرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن ويشعرون بأن حجمهم غير الصحى هم أكثر عرضة للإصابة بنحو 10 أنواع مختلفة من السرطان.

ووفقاً للبحث الجديد، فإن نحو 40% من المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ويشعرون بذلك ويعتبرون أنفسهم من البدناء بالمقارنة مع الأولاد والبنات من الوزن الطبيعى أكثر عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

وطلب الباحثون بتحليل بيانات لأكثر من 5000 من المراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، إذا كانوا يعتقدون أنهم يعانون من زيادة الوزن.

وقد وجد الباحثون أن المراهقين الذين يعانون من الوزن الزائد يضعون أنفسهم فى خطر الإصابة بنحو 10 أنواع مختلفة من السرطان، بما فى ذلك تلك التى تؤثر على سرطان الثدى والأمعاء.

وأضاف الباحثون أن إجراء تغييرات فى نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة وتناول الأكل الصحى يمكن أن تساعد المراهقين على حمايتهم من السرطان.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر صحيفة "The Telegraph"، البريطانية.