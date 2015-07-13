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«داعش» يعلن اليوم متممًا لشهر رمضان وغدًا الثلاثاء أول أيام العيد

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داعش

داعش

أعلن  تنظيم “داعش” ، بياناً زعم فيه أن، اليوم الاثنين، هو المتمم لشهر رمضان و أنه على المسلمين في جميع أنحاء العالم الالتزام بذلك.

وقال البيان، إن ديوان القضاء والمظالم في تنظيم داعش أعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال عنده لا بنفسه ولا بخبر صحيح عن ثقة غيره، وبناء عليه فإن ديوان القضاء والمظالم في داعش يعلن أن، اليوم الإثنين، هو يوم من أيام رمضان يجب صومه حسب زعمهم.

وعمم البيان علي أنصار التنظيم في جميع أنحاء العالم، عليهم السمع والطاعة للخليفة الجديد أبو بكر البغدادي الذي أعلن الخلافة الإسلامية.

بيان داعش

بيان داعش

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