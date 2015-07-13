أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تونس تعلن مقتل 3 من كبار قادة "كتيبة عقبة بن نافع"

Google+ Print
تونس تعلن مقتل 3 من كبار قادة "كتيبة عقبة بن نافع" تونس تعلن مقتل 3 من كبار قادة "كتيبة عقبة بن نافع"
أعلنت تونس مقتل ثلاثة قياديين بارزين من "كتيبة عقبة بن نافع" الجهادية المسلحة ضمن خمسة اشخاص قتلتهم قوات الامن الجمعة فى ولاية جبل عرباطة بولاية قفصة بوسط غرب البلاد.

وأعلن وزير الداخلية التونسى ناجم الغرسلى فى مؤتمر صحافى مساء الاحد "تمكنا من القضاء على خمسة ارهابيين فى عملية استهدفت قيادات من الطراز الاول فى هذا التنظيم الارهابي" المرتبط بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى .

واعتبر ان "العملية قصمت ظهر كتيبة عقبة بن نافع الى درجة تصل الى 90 بالمئة"، والقتلى هم التونسيان حكيم الحَزِّى ومراد الغرسلى والجزائرى الونيس ابو الفتح، وشخصان آخران لم يتم بعد التعرف على هويتهما، وفق الوزير.

وكان حكيم الحزى هاربا من الشرطة التونسية التى تفتش عنه منذ ان أقدم على "ذبح صهره لدواع شخصية لا علاقة لها بالارهاب والدين" حسب الوزير.

وأفاد الوزير ان الجزائرى الونيس ابو الفتح "كان من العناصر القيادية الفاعلة (فى تنظيمات جهادية) فى الجزائر، وفى مالى ومنها تنقل الى تونس".

وفى 28 مارس الماضى، قتلت قوات الامن فى كمين بمنطقة سيدى عيش الجبلية فى ولاية قفصة تسعة من ابرز قياديى كتيبة عقبة بن نافع، بينهم زعيمها الجزائرى خالد الشايب المعروف باسم لقمان ابو صخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365