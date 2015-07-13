تونس تعلن مقتل 3 من كبار قادة "كتيبة عقبة بن نافع"

أعلنت تونس مقتل ثلاثة قياديين بارزين من "كتيبة عقبة بن نافع" الجهادية المسلحة ضمن خمسة اشخاص قتلتهم قوات الامن الجمعة فى ولاية جبل عرباطة بولاية قفصة بوسط غرب البلاد.

وأعلن وزير الداخلية التونسى ناجم الغرسلى فى مؤتمر صحافى مساء الاحد "تمكنا من القضاء على خمسة ارهابيين فى عملية استهدفت قيادات من الطراز الاول فى هذا التنظيم الارهابي" المرتبط بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى .

واعتبر ان "العملية قصمت ظهر كتيبة عقبة بن نافع الى درجة تصل الى 90 بالمئة"، والقتلى هم التونسيان حكيم الحَزِّى ومراد الغرسلى والجزائرى الونيس ابو الفتح، وشخصان آخران لم يتم بعد التعرف على هويتهما، وفق الوزير.

وكان حكيم الحزى هاربا من الشرطة التونسية التى تفتش عنه منذ ان أقدم على "ذبح صهره لدواع شخصية لا علاقة لها بالارهاب والدين" حسب الوزير.

وأفاد الوزير ان الجزائرى الونيس ابو الفتح "كان من العناصر القيادية الفاعلة (فى تنظيمات جهادية) فى الجزائر، وفى مالى ومنها تنقل الى تونس".

وفى 28 مارس الماضى، قتلت قوات الامن فى كمين بمنطقة سيدى عيش الجبلية فى ولاية قفصة تسعة من ابرز قياديى كتيبة عقبة بن نافع، بينهم زعيمها الجزائرى خالد الشايب المعروف باسم لقمان ابو صخر.