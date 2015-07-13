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"حماس" تحذر من استمرار حملة الاعتقالات بحق عناصرها فى الضفة

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"حماس" تحذر من استمرار حملة الاعتقالات بحق عناصرها فى الضفة "حماس" تحذر من استمرار حملة الاعتقالات بحق عناصرها فى الضفة
حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من استمرار حملة الاعتقالات التى يتعرض لها كوادر الحركة فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم الحركة سامى أبو زهرى - فى تصريح صحفى اليوم الأثنين - إن استمرار حملة الاعتقالات "قد يضطر الحركة لاتخاذ مواقف لإنهاء هذه الحملة" دون أن يحدد طبيعة هذه المواقف.

ودعا أبو زهرى الأطراف العربية والفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسئولياتها لوقف ما وصفها "حملة الاستئصال" التى تتعرض لها الحركة لتجنب مزيد من التدهور والتداعيات على الساحة الفلسطينية.

وتتهم حماس أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية بشن حملة اعتقالات طالت أكثر من 250 من أعضائها منذ بداية شهر يوليو الجارى.

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