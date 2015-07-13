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مقتل 5 جنود عراقيين وإصابة 9 فى الفلوجة

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مقتل 5 جنود عراقيين وإصابة 9 فى الفلوجة مقتل 5 جنود عراقيين وإصابة 9 فى الفلوجة
أعلنت مصادر فى الجيش العراقى اليوم الاثنين مقتل 5 من القوات العراقية وإصابة تسعة اخرين خلال معارك مع تنظيم ( داعش) فى ناحية الصقلاوية شمالى الفلوجة 60 كم غربى بغداد.

وقالت المصادر إن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم بين القوات العراقية المدعومة بالحشد الشعبى و تنظيم داعش على الأطراف الشمالية لناحية الصقلاوية شمالى الفلوجة ما أدى الى مقتل خمسة وإصابة 9 آخرين من أفراد القوات الأمنية والحشد الشعبى تم نقلهم الى المستشفى.

على صعيد أخر ، أعلن مصدر عسكرى عراقى اليوم نزوح عشرات العوائل من مدينة الفلوجة بعد انطلاق عملية عسكرية لتطهير من سيطرة داعش.

وقال المصدر إن القوات العراقية قامت بفتح منفذ البو علوان غربى الفلوجة أمام العوائل النازحة من المدينة بعد انطلاق عملية عسكرية لطرد تنظيم داعش من الفلوجة.

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