مسلحون يهاحمون محطة "التحكم 30 الكهربائية بمنطقة الفويهات بمدينة بنغازى

هاجم مسلحون محطة «التحكم 30» الكهربائية التى تتولى حاليًا مسؤولية الشبكة وتوزيع الأحمال فى المدينة بمنطقة الفويهات بمدينة بنغازي.

وقال عضو مكتب الإعلام بالشر كة العامة للكهرباء بنغازى محمد الزوي،فى تصريح له اليوم، إن مهندسى غرفة التحكم تعرضوا للهجوم والرماية من قبل مسلحين، كما جرى الرماية على كاميرا المراقبة وجهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة كى لا يتم التعرف عليهم.

وتابع الزوى أنه جرى التعرف عليهم، وقد سبق للأشخاص أنفسهم الاعتداء على غرفة التحكم فى السابق، وتم إبلاغ جميع الجهات الأمنية دون رد.

وحذر رئيس المحطة من أنه فى حالة إغلاق المحطة ستنقطع الكهرباء على المنطقة الشرقية بالكامل، مشيرًا إلى أن الهجوم تسبب فى انقطاع التيار عن أغلب مناطق بنغازي، إذ حدث عطل فى كابل النهر وسط المدينة، وعند محاولة فرقة الصيانة دخول المحطة لإصلاح الكابل تعرضوا لإطلاق نار من قبل قناص.