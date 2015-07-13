أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسلحون يهاحمون محطة "التحكم 30 الكهربائية بمنطقة الفويهات بمدينة بنغازى

Google+ Print
مسلحون يهاحمون محطة "التحكم 30 الكهربائية بمنطقة الفويهات بمدينة بنغازى مسلحون يهاحمون محطة "التحكم 30 الكهربائية بمنطقة الفويهات بمدينة بنغازى
هاجم مسلحون محطة «التحكم 30» الكهربائية التى تتولى حاليًا مسؤولية الشبكة وتوزيع الأحمال فى المدينة بمنطقة الفويهات بمدينة بنغازي.

وقال عضو مكتب الإعلام بالشر كة العامة للكهرباء بنغازى محمد الزوي،فى تصريح له اليوم، إن مهندسى غرفة التحكم تعرضوا للهجوم والرماية من قبل مسلحين، كما جرى الرماية على كاميرا المراقبة وجهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة كى لا يتم التعرف عليهم.

وتابع الزوى أنه جرى التعرف عليهم، وقد سبق للأشخاص أنفسهم الاعتداء على غرفة التحكم فى السابق، وتم إبلاغ جميع الجهات الأمنية دون رد.

وحذر رئيس المحطة من أنه فى حالة إغلاق المحطة ستنقطع الكهرباء على المنطقة الشرقية بالكامل، مشيرًا إلى أن الهجوم تسبب فى انقطاع التيار عن أغلب مناطق بنغازي، إذ حدث عطل فى كابل النهر وسط المدينة، وعند محاولة فرقة الصيانة دخول المحطة لإصلاح الكابل تعرضوا لإطلاق نار من قبل قناص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365