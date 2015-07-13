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تنفيذ قرار إزالة لمواطن تعدى على مقابر بأسيوط

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تنفيذ قرار إزالة لمواطن تعدى على مقابر بأسيوط تنفيذ قرار إزالة لمواطن تعدى على مقابر بأسيوط

صورة أرشيفية

قامت محافظة أسيوط، بتنفيذ قرار إزالة لأحد المواطنين، والذي تعدى على مقابر المسلمين بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

وكان اللواء السيد السعيد، سكرتير عام مُساعد محافظة أسيوط، قد ترأس حملة مكبرة، لتنفيذ قرار إزالة رقم 1249 لسنة 2015 ضد المواطن ” حاتم .أ .م “، الذي استغل وجود قطعة أرض له مجاورة للمقابر بمنطقة الوليدية، وقام بالتعدي على مساحة تزيد عن 400 متر من المقابر والبناء عليها ليلًا.

وقامت المُحافظة، فور علمها  بالواقعة  بإصدار قرار إزالة وتشكيل حملةٍ مُكبرة برئاسة اللواء السيد السعيد، سكرتير عام مساعد المحافظة، وعضوية محمد فهمي، رئيس حي شرق، وهويدا مصطفى، نائب رئيس الحي، والمُهندسة أمال رفعت، بالإدارة الهندسية بحي شرق، وقوات من قسم شرطة ثان أسيوط، وتم تنفيذ الإزالة وتحرير محضر بالواقعة.

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