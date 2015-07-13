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800 فلسطينى يغادرون غزة إلى القدس لإحياء ليلة القدر بالأقصى

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800 فلسطينى يغادرون غزة إلى القدس لإحياء ليلة القدر بالأقصى 800 فلسطينى يغادرون غزة إلى القدس لإحياء ليلة القدر بالأقصى
سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين للمئات من سكان قطاع غزة بالتوجه إلى مدينة القدس لإحياء ليلة القدر فى المسجد الأقصى المبارك وذلك لأول مرة منذ سنوات.

وغادر قرابة 800 فلسطينى ممن تزيد أعمارهم على الخمسين عاما غزة لأداء الصلاة وإحياء ليلة القدر فى المسجد الأقصى عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع المخصص لعبور الأفراد.

وأشارت مصادر فى الارتباط الفلسطينى إلى أنه من المقرر أن يعود المصلون الغزيون إلى القطاع غدا الثلاثاء.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلى سمحت فى أكتوبر الماضى لمن تعدوا الستين من العمر من سكان قطاع غزة بالتوجه إلى القدس لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والعودة فى نفس اليوم، إلا أنها خفضت السن إلى 50 عاما مع بداية شهر رمضان فى إطار التسهيلات التى منحتها للفلسطينيين خلال الشهر الكريم.
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