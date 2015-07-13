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عريقات: إسرائيل نفّذت إعدامات بحق الأسرى وتحاول شرعنة جرائمها

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عريقات: إسرائيل نفّذت إعدامات بحق الأسرى وتحاول شرعنة جرائمها عريقات: إسرائيل نفّذت إعدامات بحق الأسرى وتحاول شرعنة جرائمها
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن إسرائيل أعدمت الأسرى عمليا، وتواصل تنفيذ إعداماتها من خلال إطلاق جنود الاحتلال النار على المدنيين الفلسطينيين.

وقال عريقات- فى حديث لإذاعة "موطنى" المحلية أعادت مفوضية الإعلام والثقافة التابعة لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" نشرها اليوم الاثنين- "إن مناقشة حكومة الاحتلال إمكانية تطبيق حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين محاولة لشرعنة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى"، مطالبا المجتمع الدولى وخاصة الاتحاد الأوروبى ردع إسرائيل لمواصلتها سن القوانين العنصرية المنافية للقانون الدولى وقواعد حقوق الإنسان.

وبخصوص المقترحات التى تروّج لها إسرائيل لتحسين الوضع الاقتصادى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، أكد عريقات أن هذه الأفكار جزء من منظومة الأكاذيب الإسرائيلية، متسائلاً: "كيف يمكن تسهيل الأوضاع فى الضفة بينما تحتل إسرائيل النسبة الأكبر من أراضيها فيما يسمى بمناطق (ج)، وتمعن فى الاستيطان فيها، وتصادر المياه ثم تبيعها للشعب الفلسطينى مرة أخرى!؟".

كما تساءل: "كيف يمكن تحسين الوضع الاقتصادى فى قطاع غزة، بينما تقوم إسرائيل بمحاصرتها ومنع دخول المواد إلى القطاع !؟"

وكان عريقات قد تسلّم رسميا اليوم أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من عضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، فى مقر منظمة التحرير برام الله.
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