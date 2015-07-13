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مصادر يمنية: مقتل 3 من الحوثيين فى هجوم بمحافظة شبوة

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مصادر يمنية: مقتل 3 من الحوثيين فى هجوم بمحافظة شبوة مصادر يمنية: مقتل 3 من الحوثيين فى هجوم بمحافظة شبوة
أفادت مصادر صحفية يمنية بمقتل ثلاثة مسلحين من جماعة انصار الله الحوثية فى هجوم للمقاومة الشعبية بمديرية حبان، التابعة لمحافظة شبوة.

وقالت المصادر إن الهجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للحوثيين فى المديرية ما أسفر عن مقتل مالا يقل عن ثلاثة من المسلحين الحوثيين وإصابة أخرين.

يشار إلى ان طيران التحالف العربى شن خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة غارات جوية على مواقع تسيطر عليها جماعة الحوثى فى مديرية حبان بالإضافة إلى استهداف "جسر السلام" الذى يربط محافظات شبوة، وأبين، وعدن بهدف قطع إمدادات الحوثيين التى يتم استقدامها إلى شبوة من عدن، وأبين والبيضاء.

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