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10 فوائد للبرتقال أهمها يقوى العظام ويمنع الانتفاخات

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10 فوائد للبرتقال أهمها يقوى العظام ويمنع الانتفاخات 10 فوائد للبرتقال أهمها يقوى العظام ويمنع الانتفاخات
البرتقال من أهم الفواكه التى تتميز بلونها وطعمها المميز الحمضى المثير، ويحتوى على العديد من الفوائد الصحية، ولذلك ينصح دائما بتناوله.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة آمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن البرتقال يعد من أهم الفواكه لصحة الإنسان لأنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة، كفيتامين سى وغنى بالألياف.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الفوائد الصحية لتناول البرتقال، ومنها:

1- يعالج المصابون بالأنيميا، لأنه يقوى خلايا الدم.
>2- يحد من الإصابة بأمراض القلب.
>3- فى حالة شعور الإنسان بالأرق ينصح بتناوله برتقال أو عصيره فهو يعمل كمنوم.
>4- يخلصك من الشعور بالعصبية والتوتر.
>5- يقلل من نسبة الكولسترول.
>6- يقوى العظام ويحد من الإصابة بهشاشة العظام.
>7- يحد من الإصابة بالتهابات باللثة ويقوى صحة الأسنان.
>8- يحافظ على صحة الشعر ويحد من تقصفه.
>9- يقوى الجهاز التنفسى ويحد من تعرضه للأمراض.
>10- يطرد الغازات من البطن ويحد من الإصابة بالانتفاخات.

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مصر 365

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