لمرضى السكر.. فحص ونظافة القدمين وتجفيفهما تحميك من مضاعفات القدم السكرى

أكد الدكتور ممدوح النحاس أستاذ السكر والغدد الصماء بطب المنصورة ورئيس الجمعية المصرية للقدم السكرى، أن هناك مفهومًا خاطئًا للقدم السكرى، وهو ربط الحديث عن الغرغرينا بالمراحل المتأخرة من المرض.

وقال، يجب أن يشمل هذا المصطلح كل مضاعفات السكر على القدمين، مثل التهاب الأعصاب الطرفية وضعف الدورة الدموية بالقدمين وتشوهات القدم والجلد الجاف والتهابات القدمين، لذلك يجب على مريض السكر عمل فحص شامل للقدمين على الأقل مرة كل عام، وذلك لاكتشاف مضاعفات السكر على القدمين فى مراحلها الأولى والتعامل معها لمنع تفاقم الحالة إلى مراحل اكثر تطور وأكثر خطورة.

وقال، يجب التأكيد على أن الوقاية خير من العلاج، فيجب على مريض السكر فحص القدمين يوميًا لاكتشاف أى علامات غير طبيعية وسرعة استشارة الطبيب المتخصص.

وقال، يجب العناية بفقص الأظافر بطريقة صحيحة وتجنب التخلص مع الكالو بطرق كيميائية، حيث إنها تؤدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة، كذلك يجب استخدام حذاء طبى لكى يتيح حماية القدمين وتخفيف الأحمال على باطن القدم، وهناك وسائل حديثة لتخفيف الأحمال على باطن القدم، مثل فرشة الحذاء المعدلة بالكمبيوتر، والتى تسمح بتوزيع ضغط الجسم على كل القدم.

وأشار، ينصح بالعناية بنظافة القدمين وتجفيفها بصفة منتظمة، ويفضل تنظيفها بالماء والصابون، ويجب الحرص عند استخدام الماء الساخن، حيث إن عدم الإحساس بالحرارة لدى مريض السكر، قد يؤدى لحدوث حروق بالقدمين نتيجة حرارة الماء المرتفعة.