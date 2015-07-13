الخروب يعالج الربو وسرطان الرحم وهشاشة العظام ويمنع الإسهال

الخروب أحد المشروبات الشائعة فى رمضان وله العديد من الفوائد الصحية، حيث يعتبر الخروب من أقوى العلاجات الطبيعية لمشاكل الجهاز الهضمى، وله العديد من الخصائص الإيجابية التى يمكن استخدامها لعلاج بعض الأمراض، حيث اوضح الخبراء عبر موقع "Health"، الطبى الأمريكى، أن شجرة الخروب تحتوى على الكثير من المعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم، كما تحتوى على فيتامين B6، وحامض الفوليك، الثيامين والريبوفلافين والنياسين.

وأشار الباحثون إلى أن الخروب يمنع الإسهال بنجاح عند الرضع والأطفال الصغار بسبب قدرته على امتصاص الماء.

وأكد الباحثون أن الخروب يتميز بقدرته على تدمير سرطان الرحم، كما أنه يحتوى على مكونات نشطة ضد الربو، إضافة إلى أنه مفيد لأولئك الذين لديهم ارتفاع ضغط الدم.

ويحتوى الخروب على حمض الغال والذى يعرف بخصائصه المضادة للحساسية والمضادة للجراثيم، كما يحتوى على الكالسيوم والفوسفور اللذين لهم تأثير إيجابى عندما يتعلق الأمر بتخفيف الأعراض أو الحد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، ومشاكل الأسنان والعظام واللثة.