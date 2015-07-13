كليبات «عمرو دياب» و«حماقى» و«نانسى».. طوق النجاة للموسم الغنائى فى عيد الفطر

“الكليبات تكسب”..عنوان يلخص حالة الساحه الغنائية بموسم عيد الفطر المقبل، وذلك بسبب عدم حسم شركات الإنتاج لموقفها من طرح غالبية الألبومات المؤجله لنجوم لهم وزنهم مثل محمد فؤاد ، مدحت صالح ،أنغام وغيرهم،فى مقابل التنويه المبكر عن عرض مجموعات كليبات للنجوم عمرو دياب وحماقى وأخرون.

> وفى مقدمة الكليبات المقرر عرضها أول أيام العيد ،كليب أغنية “جماله” ،الذى أضطر “عمرو دياب” لتأجيله أكثر من مرة بسبب مشاكل فنيه،قبل أن يتم حلها فى لندن ويقوم بتسليمه لمديرعام شركة روتانا “سالم الهندى”.

> كليب “جماله ” تم تصويره فى دبى مع مخرج أجنبى، وهى من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع موسيقى أسامة الهندى.

> كمايستعد المطرب الفلسطيني محمد عساف لطرح كليب اغنية “أيوه هغني” ،الذى قرر مخرجه منير بركات تصويره في مصر ،وتحديداً في منطقة وسط القاهرة في محل “كشري أبو طارق”.

> أغنية “ايوه هغني” كلمات ملاك عادل، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد عبدالسلام وإنتاج شركة “بلاتينوم ريكوردز.

> وتطرح أمال ماهر ثانى كليبات ألبومها “ولاد النهارده “، عد قيامها بتصوير اغنية “أيام ما تتعوضشى ” مع المخرج محمد سامى، وهى من كلمات نادر عبد الله،ألحان وليد سعد ،وتوزيع تميم.

> أما المطرب محمد حماقى فمن المقرر عرض كليب أغنيته “أخر كلام”، من كلمات أيمن بهجت وألحان عمرو مصطفى،وتم تصويرها بالولايات المتحدة الأمريكية.

> ويتزامن طرح الكليب مع صدور رابع ألبومات “حماقى”، ويتعاون فيه مع الشعراء والملحنين أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، رامى جمال، توما، أحمد صالح، محمد عاطف، وجمال الخولى،ومن بين أغانيه “خلينا زى ما احنا”و”أنا سرها”،وكلاهما من ألحان محمد يحيى، وتوزيع تميم، وكتب الأولى رمضان محمد ،والثانية حسين مصطفى محرم .

وبمشاركة بناتها إيلا وميلا تقدم نانسى عجرم كليب أغنيتها “من اليوم” من اخراج جو بو عيد، بينما تعرض نجوى كرم أغنية “بوسة قبل النوم” مع المخرج فادي حدّاد ،ويعرض للمطرب وائل كافورى كليب”كيفك يا وجعي” ،وكذلك “يلا نرقص” لرامي عياش ،”أبتحداك” للمطربة الاماراتية أحلام ،”يلا نعيش” للمطرب أحمد جمال ، من اخراج محمد علاء،ومن المقرر ان تكون الأغنية الرئيسية بألبوم “جمال” المقرر طرحه ايضا خلال موسم عيد الفطر المبارك.