بكري: مطلب 30 يونيو هو إسقاط مرسي وليس الاستفتاء عليه لأن "الإخوان" أساتذة في "التزوير"

كتب : محمد عاشور منذ 6 دقائق

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الإخوان المسلمين يتحدثون عن الفلول وهم الفلول، مشيرا إلى أن الجماعة حريصة على تنظيمها الدولي أكثر من حرصها على مصر.

وأضاف بكري، خلال لقائه ببرنامج "القاهرة 360" مع الإعلامي أسامة كمال، أن الرئيس محمد مرسي يتحدث بديكتاتورية لم يتحدث بها من سبقه، وتابع مخاطبا الرئيس "اتعظ ممن سبقوك".

وأشار بكري إلى أن الخطر الحقيقي لمظاهرات 30 يونيو هو خروجها عن السلمية، مؤكدا أن الشعب المصري "هيزعل" من الجيش المصري إذا لم يحقق الجيش مطالب الشعب، ولكنه تابع "يقيني أن الجيش بموروثه الوطني لن يخذل الشعب المصري".

وقال بكري، إن الحل هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يشرف عليها الجيش بعد أن يتولى الحكم لفترة صغيرة، مشيرا إلى أن المطلب الرئيسي هو إسقاط الرئيس محمد مرسي، وليس الاستفتاء على بقائه، مؤكدا أن الاستفتاء سيزرو لأن الإخوان أساتذة في التزوير، بحسب قوله.