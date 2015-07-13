بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع:الرئيس يفتتح احتفالية ليلة القدر غدا..مع مريم كشك

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وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

>“السيسى” يكرم غدا الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم باحتفالية ليلة القدر

الانتهاء من إضاءة شوارع ومدخل وطريق مدينة “دهب” بسيناء بالطاقة الشمسية

تنظيم داعش يقول إن زعيمه فى أفغانستان مازال حيا

التعليم العالى: اعتبار”هندسة البترول” و”طاقة أسوان” كليات مناظرة للهندسة

وزير الرياضة يستقر على حل إدارة نادى حدائق الأهرام

صحافة المواطن.. عربة “كارو” تحمل سيارة أعلى كوبرى الزاوية الحمراء