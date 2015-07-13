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مرور الجيزة يضبط 107 آلاف مخالفة مرورية خلال شهر يونيو الماضى

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مرور الجيزة يضبط 107 آلاف مخالفة مرورية خلال شهر يونيو الماضى مرور الجيزة يضبط 107 آلاف مخالفة مرورية خلال شهر يونيو الماضى
تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، من ضبط 107974 مخالفة مرورية للعديد من السيارات من خلال الحملات المرورية التى شنتها الإدارة خلال شهر يونيو الماضى، والتى تنوعت ما بين رصد 475 مخالفة لدارجات بخارية و تم سحب 1460 مخالفة مرورية و حجزت 261 مخالفة لسيارات .

ومن جانبه، قال العقيد أيمن عبد القادر مدير العلاقات العامة بالمرور، إن الحملات المرورية منتشرة بجميع أرجاء المحافظة، لرصد المخالفات ومتابعة الحالة المرورية، والعمل على إزالة أى أعطال أو سير تعوق حركة المرور أمام السيارات.
>وأضاف مدير العلاقات العامة لـ"اليوم السابع"، أن هناك متابعة ورصدا بشكل دورى لحركة المركبات أعلى الطرق عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة أعلى جميع الميادين والمحاور الرئيسية فى المحافظة، وبمجرد رصد أى زحامات يتم الانتقال إليها بشكل سريع للعمل على فكها وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

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