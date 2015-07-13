الأمن العام يضبط 68 قطعة سلاح و210 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية اقتحام البؤر الإجرامية، على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى.

ونجحت الحملات الأمنية فى ضبط 68 قطعة سلاح نارى، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها ، 210 قضايا مخدرات ، 3 تشكيلات عصابية ، 4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه ، 47 هاربين من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا ، تنفيذ 28299 حكم قضائى متنوع ، إعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها ، ضبط 493 دراجة بخارية مخالفة.

تأتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.