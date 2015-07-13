أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمن العام يضبط 68 قطعة سلاح و210 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

Google+ Print
الأمن العام يضبط 68 قطعة سلاح و210 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 68 قطعة سلاح و210 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة
واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية اقتحام البؤر الإجرامية، على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى.

ونجحت الحملات الأمنية فى ضبط 68 قطعة سلاح نارى، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها ، 210 قضايا مخدرات ، 3 تشكيلات عصابية ، 4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه ، 47 هاربين من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا ، تنفيذ 28299 حكم قضائى متنوع ، إعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها ، ضبط 493 دراجة بخارية مخالفة.

تأتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365