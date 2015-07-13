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وفاة مسنة أشعل نجل زوجها النيران بها فى الشرقية

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وفاة مسنة أشعل نجل زوجها النيران بها فى الشرقية وفاة مسنة أشعل نجل زوجها النيران بها فى الشرقية
لفظت سيدة مسنة، أنفاسها الأخيرة، داخل مستشفى الحروق بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، بعد 13 يوما من حجزها بالمستشفى، وإصابتها بحروق من الدرجة الأولى، بعد أن أسكب عليها نجل زوجها البنزين، أثناء قيامهم بإنقاذ زوجته من الحريق.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمنزل سائق توك توك بالقرين، وتبين من التحريات قيام "أحمد م ح ع" 28 سنة سائق توك توك، بالتعدى على زوجته "ع.م" 24 سنة ربة منزل ثم قام بإشعال النيران بها، وتوفت فى الحال لوجود خلافات زوجية بينها.

وأفادت التحريات، بأن الزوج أصيب بحروق من الدرجة الأولى، فيما أصيبت زوجة أبيه "عريسة أ م" 60 سنة ربة منزل، وتم نقلهما إلى مستشفى الحروق بلبيس، مع وضع الحراسة على الزوج، وكانت المجنى عليها "زوجة الأب قد اعترفت أمام محمد الشافعى وكيل أول نيابة أبو حماد، أن المتهم قام بسكب البنزين على زوجته وعليها، يوم 30 يونيو الماضى، وأنها أصيبت أثناء محاولتها وبالعرض على النيابة قرر انتداب الطب الشرعى لمعاينة جثة الزوجة لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.

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مصر 365