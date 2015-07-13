القبض على 3 من الإخوان متهمين بالتحريض فى حملة أمنية بكرداسة

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 3 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين بمنطقة كرداسة، وذلك عقب اتهامهم بالتحريض على العنف والخروج فى مسيرات ضد الدولة.

حيث خرجت قوة من مباحث كرداسة بإشراف العميد بهاء سالم مفتش القطاع والرائد مصطفى المعبدى معاون مباحث قسم كرداسة بالتنسيق مع الفرق القتالية وقطاع الأمن الوطنى.

وقد نجحت القوات فى القبض على 3 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بالتحريض فى الخروج فى مسيرات والعنف ضد الدولة والنظام وإتلاف المنشآت العامة والخاصة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأمر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والذى أمر بإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.