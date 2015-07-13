أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 3 من الإخوان متهمين بالتحريض فى حملة أمنية بكرداسة

Google+ Print
القبض على 3 من الإخوان متهمين بالتحريض فى حملة أمنية بكرداسة القبض على 3 من الإخوان متهمين بالتحريض فى حملة أمنية بكرداسة
ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 3 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين بمنطقة كرداسة، وذلك عقب اتهامهم بالتحريض على العنف والخروج فى مسيرات ضد الدولة.

حيث خرجت قوة من مباحث كرداسة بإشراف العميد بهاء سالم مفتش القطاع والرائد مصطفى المعبدى معاون مباحث قسم كرداسة بالتنسيق مع الفرق القتالية وقطاع الأمن الوطنى.

وقد نجحت القوات فى القبض على 3 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بالتحريض فى الخروج فى مسيرات والعنف ضد الدولة والنظام وإتلاف المنشآت العامة والخاصة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأمر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والذى أمر بإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365