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مصرع شخص وإصابة آخر فى انفجار بسبب تسرب غاز بأحد المخابز بأسيوط

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مصرع شخص وإصابة آخر فى انفجار بسبب تسرب غاز بأحد المخابز بأسيوط مصرع شخص وإصابة آخر فى انفجار بسبب تسرب غاز بأحد المخابز بأسيوط
لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر فى انفجار بسبب تسريب الغاز بأحد المخابز بمدينة صدفا.

كان اللواء عبدالباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شحاتة رئيس مباحث مركز صدفا يفيد مصرع "هيثم. س ) 28 سنة عامل ومقيم صدفا وإصابة " جمال. ع " 50 سنة من العاملين بأحد المخابز بمركز صدفا، إثر تسريب أسطوانات الغاز بالمخبز الذى يعملون به، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وقوات الأمن، حيث تبين وقوع انفجار ضخم بالمبنى نتيجة تسريب الغاز اثناء تشغيل المخبز مما تسبب فى حدوث حريق هائل.

تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى صدفا المركزى وتولت النيابة التحقيق.

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