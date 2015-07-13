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ننشر صور أوائل الثانوية الأزهرية

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تفوق للفتيات على البنين والشرقية الأولى بين المحافظات والأول علمى يحصل على الدرجة النهائية
>أعلن فضيلة أ.د عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الإثنين، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2014/2015، حيث تصدرت منطقة الشرقية الأزهرية سائر المحافظات، فحصل الطالب أحمد محمود مصطفى فى الشعبة العلمى على المركز الأول من معهد كفر صقر بنسبة 100%.

وفى الشعبة الأدبى حصل الطالب أحمد طارق عبدالرءوف عبدالعال على المركز الأول من معهد المرج منطقة شمال القاهرة بنسبة 97.94%

وفى الشعبة الإسلامية حصل الطالب أسامة إبراهيم محمد احمد على المركز الأول من معهد فؤاد خميس النموذجى منطقة الشرقية بنسبة 95.82%

وفى المكفوفين حصل الطالب محمود أحمد عبدالوهاب الدقن على المركز الأول من معهد العاشر من رمضان منطقة الشرقية بنسبة 90.48%.

وفيما يلى جدول يوضح ترتيب أوائل الثانوية الأزهرية هذا العام فى مختلف الأقسام:

أولا: القسم الأدبي


>الترتيب رقم الجلوس الاسم المنطقة المعهد المجموع النسبة
>الأول 856 أحمد طارق عبدالرؤف عبد العال شمال القاهرة المرج 617 97.94%
>الثاني 80045 رحمة محمد هلال محمد جنوب الجيزة ف/ الحوامدية 603 95.71%
>الثانى مكرر 71069 رودينا عادل عبد القادر يوسف دمياط ف/ الروضة بدمياط 603 95.71%
>الثانى مكرر 71879 مريم سعيد محمد عبد الرحمن حسن الشرقية ف/ العواسجة 603 95.71
>الخامس 66029 شاهنده يونس حامد يونس كفر الشيخ ف/الشمارقة 603 95.56%
>السادس 61101 ندى خالد محمد هنداوي شمال القاهرة ف/ طلائع الأزهر الخاص لغات 600 95.24%
>السابع 78404 سارة محمد عبد السلام عبد الدايم الإسكندرية ف/ سيدى بشر 598 94.92%
>السابع مكرر 67225 فاطمة احمد السيد حجازى خطاب كفر الشيخ ف/ قلين 598 94.92%
>السابع مكرر 61129 نهى سيد سيد محمود ولعان شمال القاهرة ف/ المنطقة السادسة النموذجي 598 94.92%
>العاشر 65639 رفيده صابر محمد عياد كفر الشيخ ف/ كفر الشيخ 597 94.76%

ثانيا: القسم العلمي


>الترتيب رقم الجلوس الاسم المنطقة المعهد المجموع النسبة
>الأول 114738 احمد محمود مصطفى محمد الشرقية كفر صقر 650 100%
>الثاني 151439 رفيدة حامد محمود مصطفى الشرقية ف /محمد جويفل النموذجي 649 99.85%
>الثالث 114737 احمد محمود عبدالمنعم سليم الشرقية كفر صقر 646 99.38%
>الثالث مكرر 150546 حسناء محمد أمين إبراهيم الشرقية ف المجفف 646 99.38%
>الخامس 147613 روضة احمد السيد احمد الدقهلية ف السنبلاوين النموذجي 645 99.23%
>السادس 143506 آيات إبراهيم على الإبياري الغربية ف / صرد 644 99.08%
>السادس مكرر 108691 محمود حلمى مصطفى احمد كفر الشيخ الحامول 644 99.08%
>الثامن 151418 إسراء فرج محمد احمد خضر الشرقية ف محمد جويفل النموذجي 643 98.92%
>الثامن مكرر 143645 أمينة رضا عبدالعزيز غنيم الغربية ف / الجايرية 643 98.92%
>الثامن مكرر 104628 محمود احمد عباس حلمي الغربية كشك بزفتى 643 98.92%

ثالثًا الشعبة الإسلامية


>الترتيب رقم الجلوس الاسم المنطقة المعهد المجموع النسبة
>الأول 40 أسامة إبراهيم محمد احمد إسماعيل الشرقية فؤاد خميس النموذجي 642 95.82 %
>الأول مكرر 10 محمود حمدى إسماعيل إبراهيم شمال القاهرة مجمع فؤاد محى الدين 642 95.82 %
>الثالث 44 سليمان مصطفى سليمان عبد الرحمن الشرقية فؤاد خميس النموذجي 622 92.84 %
>الرابع 95 هشام إبراهيم موسى شعبان بنى سويف الشعبة الإسلامية
>الثانوى النموذجى ببنى سويف 619 92.39
>الخامس 87 احمد بكرى احمد عبد العزيز بنى سويف الشعبة الإسلامية
>الثانوى النموذجى ببنى سويف 617 92.09

رابعًا: المكفوفون


>المركز رقم الجلوس الاسم المنطقة المعهد المجموع النسبة
>الأول 54105 محمود احمد عبدالوهاب الدقن الشرقية العاشر من رمضان 570 90.48%
>الثاني 98019 هدى عبدالحميد على فتح الله كفر الشيخ فتيات سيدى سالم 538 85.40%
>الثالث 54045 محمد بوسف أبو الفتح الكفوري الغربية الأزهرية معهد ابو العز 534 84.76%
>الرابع

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

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>- ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية

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