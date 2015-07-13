المخرج محمد دندرواى يكشف تفاصيل كليب «مبارك ومرسى والشاطر»

كشف المخرج محمد دندراوى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء ona، عن فكرة كليب “رسوم متحرشه ” المعروف بأسم ” النسخه الكارتون لاعلان فودافون ، قوتك في عيلتك ، مبارك و حسين سالم ، مرسي و الشاطر ، عكاشه و حياة”، والذى لاقى أنتشارا واسعا مؤخرا، موضحا انه تم تنفيذ الكليب فى 10 أيام فقط.

> وقال دندراوى، أنه وضع الفكرة، بالإضافة لتصميم الشخصيات والخلفيات وكتابة الأغنية ، وكذلك أخراجه، موضحا انه توقع نجاجه، ولكن ليس بهذا الإنتشار الواسع ووصول نسبة مشاهدته إلى 500 ألف فى يومين فقط.

> وأكمل، شارك فى العمل مجموعة من الفنانين الموهوبين جدا، ومنهم اسلام محي، الذى تقمص كل شخصيه وغنى بطريقتها، وأدت الأصوات النسائيه الفنانه السوريه الواعده” ريما”، اما التوزيع الموسيقي الذى قصدنا ان يكن مختلفا عن الاعلان الاصلي ،فقام به محمد عز الدين ومحمد الحمصانى،والتحريك لفنانه شابة مازالت تدرس هي” ريم جمال”، وقامت بتركيب المشاهد” نسمه سمير”، واخرج شريط الصوت والمكساج مهندس الصوت السينمائي المعروف علي السعيد .

> وأوضح دندراوى، ان فكرة الاعلان هي تنويعه علي فكرة الاعلان الاصلي” قوتك في عيلتك”، لكنه وضع تخيل ان العائلة تتعدى حدود صلة النسب او قرابه الدم ،وتقوم على المصالح وما يتبعها من صلات وروابط مثلما و الحال بين رجل الأعمال حسين سالم والرئيس الأسبق “مبارك” ،مشيرا إلى انه وفقا لهذا التصور قدم الاحداث بشكل كوميدي،يتيح للمشاهد أن يرى “حسينن سالم “يدعي الفقر أثناء إستحمامه في الفلوس ،.او جمع اتنين مجرمين محكوم عليهم بالاعدام”مرسى والشاطر”، وهم يترحمون علي ايام الفته والبط ،بينما لم يعد امامهم سوي الحلاوه الطحينيه.

ويضيف . هناك ايضا عائلات الإعلام، حيث أعتبر “توفيق عكاشة” و”حياة الدرديرى” اكثر من عائلة، لانها تظل بعشرات الساعات تستمع للرجل وهو يملي عليها ما تقوله،ولتأكيد الفكرة أختتمنا الفقرة بعائلة أعلاميه وحقيقيه ،واعضائها هم “عمر وعماد اديب ولميس الحديدي”، وقدمنا كل هذا مع التلميح لفوضي الاكلات الفاسده ولحوم الحمير التى تحدثت عنها كثيرا مختلف الفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعي.

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