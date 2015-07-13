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المرصد السورى : مقتل 13 مدنيا فى قصف جوى على مدينة الباب

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المرصد السورى : مقتل 13 مدنيا فى قصف جوى على مدينة الباب المرصد السورى : مقتل 13 مدنيا فى قصف جوى على مدينة الباب
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بمقتل 13 على الأقل جراء قصف للطيران المروحى بحاويات متفجرة على أماكن فى منطقة سوق المازوت ومناطق أخرى فى مدينة الباب التى يسيطر عليها تنظيم داعش بريف حلب الشمالى الشرقي.

ولم يتسن التأكد من هذا النبأ من مصدر رسمى او مستقل.

وقال المرصد فى تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) نسخة منه اليوم إن القصف أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 40 آخرين بجراح وفقدان10 آخرين على الأقل.
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