صحيفة: واشنطن تبحث نشر طائرات بلا طيار لمراقبة داعش فى ليبيا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الولايات المتحدة فى مباحثات مع دول شمال أفريقيا لوضع طائرات دون طيار فى قاعدة هناك لتعزيز مراقبة تنظيم داعش فى ليبيا.

ونُقلت الصحيفة الأمريكية عن مسئول كبير فى الإدارة الأمريكية قوله إن مثل هذه القاعدة قرب معاقل التنظيم فى ليبيا ستساعد الولايات المتحدة"على سد النقص فى قدرتنا على فهم ما يجرى" فى تلك المنطقة.

وقالت الصحيفة إن طلعات الطائرات ستعطى الجيش ووكالات المخابرات الأمريكية معلومات مباشرة عن أنشطة التنظيم فى ليبيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسئولين أمريكيين كبار إنه لم توافق أى دولة فى شمال أفريقيا بعد على منح الحق فى استخدام إحدى القواعد.

ونقلت عن المسئولين قولهم إن من المرجح أن أى منشأة من هذا القبيل ستكون قاعدة موجودة تحت سيطرة الدولة المضيفة مع حصول الولايات المتحدة على إذن بوضع طائرات دون طيار هناك إلى جانب عدد محدود من العسكريين.

وقالت الصحيفة إن مسئولى الإدارة امتنعوا عن تحديد الدول التى يمكن أن تستضيف الطائرات الأمريكية.

وقال مسئولون عسكريون أمريكيون للصحيفة إن الطائرات بلا طيار التى تنطلق من القاعدة المقترحة يمكن أيضا أن تستخدم فى شن غارات جوية على أهداف تنظيم داعش فى ليبيا وأن هذه القاعدة يمكن أن تكون أيضا نقطة انطلاق لعمليات خاصة ضد المتشددين.

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