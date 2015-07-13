تونس: لم نتلق أى احتجاج رسمى من حكومة طرابلس على بناء الجدار الحدودى

قال وزير الشؤون الخارجية التونسى الطيب البكوش إن بلاده لم تتلق أى احتجاج رسمى من حكومة طرابلس بشأن بناء الجدار الترابى على الحدود مع ليبيا.

وأضاف البكوش، فى تصريحات له، أن كثيرا من المسئولين بحكومة فجر ليبيا ذكروا له أن العديد من المليشيات العسكرية التابعة لقوات فجر ليبيا لديها مواقعها على "الفيس بوك" تتخذ موقفاً لايمثل الموقف الرسمى لحكومة طرابلس، مؤكداً أنه لم يصدر أى بيان رسمى من حكومة فجر ليبيا بشأن بناء الجدار.

من جانبه، أكد رئيس مركز دراسات الأمن الشامل مختار بن نصر ضرورة أن تتخذ تونس إجراءات احترازية ووقائية من مثل هذه التهديدات رغم عدم صدورها من جهات رسمية.

جدير بالذكر أن ما يسمى المجلس الأعلى لثوار ليبيا حذر السلطات التونسية من الاستمرار فى بناء الجدار الترابى على الحدود مع ليبيا، واصفاً فى بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك القرار التونسى بأنه تعد صارخ على السيادة الليبية.

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