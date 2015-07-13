أربعة طلاب من كفر الشيخ أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ أن هناك أربعة ضمن أوائل الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ على مستوى الجمهورية، ثلاث طالبات فى القسم الأدبى وطالب بالقسم العلمى وهم الخامسة على مستوى الجمهورية شاهندة ويونس حامد يونس، من المعهد الأزهرى الثانوى بالشمارقة بكفر الشيخ بمجموع 602، بنسبة 95،,والثامنة فاطمة أحمد السيد حجازى بالمعهد الأزهرى الثانوى للفتيات بقلين بكفر الشيخ مجموع 598 و العاشرة رفيدة صابر محمد من معهد الفتيات الثانوى بمدينة كفر الشيخ مجموع 597 وجميعهم بالقسم الأدبى أما القسم العلمى فالسابع على مستوى الجمهورية محمود حلمى مصطفى أحمد بالمعهد الثانوى بالحامول بكفر الشيخ، 644 بنسبة 99،08.

وأضاف الدكتور محمد السروى أن كل عام يحصل طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية على مراكز متقدمه نظرا لإجتهادهم.