القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بضبط كل من مصطفى ف 34 سنة، سائق ووائل م ،27 سنة ،عاطل وأسامة م ،31 سنة، ومقيم بهدال هارب.

وتبين من التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وبالقبض عليهم اعترفوا عن سرقة 4 وقائع سرقة سيارات منها السيارة رقم "ن ه ا" 2937 ملاكى القاهرة ملك "حسام الدين عبد الغنى ،26 سنة، ومقيم أرض المولد ببندر المنيا، وتحرر المحضر رقم "1595" لسنة 2015 جنح مركز شرطة المنيا.

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