ضبط عاطل وبحوزته رخصة قيادة مزورة بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته رخصة قيادة مزورة داخل وحدة مرور المدينة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد من ضبط مصطفى محمود حبيب 26 سنة عاطل ومقيم بقرية طهواى وبحوزته رخصة قيادة مزورة داخل وحدة مرور المدينة، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع مجهول لا يعرف اسمه باستخراجه مقابل مبلغ مالى 1500 جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.