سقوط عصابة تتبع المواطنين من أمام البنوك عقب سرقة نصف مليون جنيه من سورى

نجحت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك وشركات الصرافة، عقب سرقة حقيبة بداخلها 420 ألف جنيه و10 آلاف دولار من سورى الجنسية بمدينة نصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من "محمود س ب" 30 سنة تاجر سورى الجنسية ومقيم دائرة القسم من أنه عقب قيامه بصرف مبلغ 420000 جنيه وعشرة آلاف دولار من مكتب صرافة كائن بمنطقة عابدين، واستقل أحد أتوبيسات هيئة النقل العام وفور نزوله بدائرة قسم مدينة نصر أول، فوجئ بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية لم يتمكن من التقاط أرقامها بخطف الحقيبة وفرا هاربين .

ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عمرو م ر" 35 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم منشأة ناصر مسجل خطر مخدرات تحت رقم 18234 فئة "ب" منشأة نصر والسابق اتهامه ف عدد 10 قضايا أخرهم 6135/2013 م عابدين نصب، و"حسين ف ح" 39 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شبرا والسابق اتهامه فى قضيتى أخرهم 27769/1999 م السلام سرقه متنوعة، و"صابر ى ع" 32 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم المقطم والسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا أخرهم 6135/2013 م عابدين نصب .

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطهم، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عقب تتبع المجنى عليه من أمام شركة الصرافة وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك وشركات الصرافة تم بإرشادهم ضبط مبلغ 222 ألف جنيه ومشغولات ذهبية وشاشة تليفزيون .

كما أقروا بأن المضبوطات تم شراؤها من متحصلات الحادث وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة فى الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.