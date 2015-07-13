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مصرع شخص صدمته سيارة بطريق السويس - سيناء

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مصرع شخص صدمته سيارة بطريق السويس - سيناء مصرع شخص صدمته سيارة بطريق السويس - سيناء
عثرت قوات الأمن صباح اليوم على جثة رجل ملقى بجانب طريق السويس جنوب سيناء شرق نفق الشهيد أحمد حمدى، وتظهر على وجهه وجسده جروح قطعية وكدمات فى جميع أنحاء جسده.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارا من إدارة تأمين الطرق بتلقى بلاغ من مواطنين بالاشتباه فى وجود جثمان رجل ملقى بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى، على الفور توجهت قوات الأمن للمكان المبلغ واشتبهت القوات أن الرجل أثناء مروره الطريق صدمته سيارة مسرعة وهو ما أدى إلى دفعه إلى أحد جانبى الطريق وأصابته بكدمات وجروح من قوة الصدمة.

وقال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة، إنه جار نقل الجثمان عبر الإسعاف إلى مشرحة السويس لفحص الجثمان ومحاولة تحديد هويته وإبلاغ النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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