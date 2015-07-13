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مرتضى: الاتفاق مع فيريرا بعد لقاء النصر.. وهذا هو موقف ثلاثي المقاصة وصالح جمعة

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مرتضى: الاتفاق مع فيريرا بعد لقاء النصر.. وهذا هو موقف ثلاثي المقاصة وصالح جمعة مرتضى: الاتفاق مع فيريرا بعد لقاء النصر.. وهذا هو موقف ثلاثي المقاصة وصالح جمعة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الاتفاق على تجديد تعاقد مدرب الفريق جوزفالدو فيريرا سيكون بعد مباراة النصر يوم الأربعاء في مسابقة الدوري.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة (LTC):"مجلس إدارة النادي حريص على مصلحة الفريق أكثر من أي شخص. فيريرا ليس مطلب جماهيري فقط وإنما لمجلس الإدارة أيضا لأنه مدرب جيد. سنجلس معه بعد مباراة النصر مباشرة حتى لا يقال إن مصيره مرتبطا بمباراة الأهلي. لقد جدد شهرا بالفعل".

وعن ثنائي المقاصة أحمد الشيخ ووائل فراج أوضح "اتفقت مع محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة على انتداب الثلاثي الشيخ، فراج وباسم عبد العزيز".

وعن صفقة إيفونا التي حسمها الأهلي أفصح "أنا لم أدخل بالأساس في صفقة إيفونا، سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد صديقي، اتفقت معه على أن نجعل الأهلي يدفع كل ما يملك في صفقة إيفونا حتى أحصل أنا على 17 لاعب أخر".

وعن تصريحات صالح جمعة لاعب إنبي بأنه سينتظم في تدريبات الأهلي خلال أيام قال:"موضوع صالح جمعة، رغبة اللاعب هي التي تحدد مصيره في حالتين إثنين فقط، إما أن عقده انتهى مع فريقه الحالي وإما أن العروض المقدمة له من الفرق الأخرى متساوية".

وأتم "إنبي لا يستطيع بيعه لناد عرض مبلغا أقل من ناد أخر وإلا سيخضع للمسائلة. أي مبلغ سيعرضه الأهلي على اللاعب سأعرض أكثر منه".

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