أرقام في الجول - 3 مراكز يدعمها الأهلي بضم محمد حمدي زكي

أين يلعب محمد حمدي زكي هداف الاتحاد السكندري الذي أعلن انضمامه إلى الأهلي في خطة الفريق الأحمر الذي دعم هجومه بأسماء مثل ماليك إيفونا وجون أنطوي.

الأهلي ينتظر هجوما ناريا في الموسم المقبل، بعدما ضم هذا الثلاثي إلى جانب عمرو جمال وعماد متعب وأحمد عبد الظاهر وصلاح الدين سعيد. وبالتأكيد سيكون مضطرا للتخلي عن اسمين على الأقل منهم في سوق الانتقالات.

إذا، لماذا ضم الأهلي محمد حمدي إذا كان يمتلك أكثر من حل هجومي بالفعل؟

يقول محمد حمدي زكي في حواره مع FilGoal.com: "لست قلقا من المنافسة مع إيفونا وأنطوي، وأساسا مركزي المفضل ليس رأس حربة صريح".

تقول أرقام محمد حمدي في الموسم المنصرم مع الاتحاد أنه لعب في أكثر من 3 مراكز مع زعيم الثغر الذي عانى من نقص شديد في قائمته، وأنهى صاحب لقب "جدو الصغير" الموسم مسجلا 13 هدفا.

هو ليس فقط قادرا على اللعب كرأس حربة صريح، ولكنه يشارك كمهاجم ثان أو على الجناحين.

وأشركه هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في مباراة مالاوي الودية في مركز الجناح الأيمن، مع وجود مهاجمين أساسيين هما دودو الجباس وأحمد حسن مكي.

وظهر هداف الاتحاد بشكل جيد، بفضل سرعة انطلاقاته.

أيضا مع الاتحاد، تغير مركز محمد حمدي على مدار الموسم أكثر من مرة.

فأمام الأهلي في الفوز 4-1، لعب محمد حمدي كمهاجم صريح للاتحاد، واعتمد عليه حسام حسن في استغلال الكرات الطولية التي ضربت دفاع الفريق الأحمر بفضل سرعته. وسجل هدفا.

تحركاته أمام الأهلي:

وسدد محمد حمدي الكرة مرتين على مرمى الأهلي، سجل من واحدة منهما.

وبشكل عام، استقبل الكرة 23 مرة وفقد 9 منهم تحت ضغط دفاع الأهلي.

شاهد هدفه في الأهلي:

وبعد رحيل أوميد أوكري عن الاتحاد، بات محمد حمدي المهاجم الأساسي الصريح للاتحاد في حسابات حسام حسن أغلب الوقت.

ولكنه شارك كصانع ألعاب أمام الأهلي في الدور الثاني في الخسارة بهدف متأخر لرمضان صبحي.

تحرك كثيرا على الجانب الأيمن، وأرسل عرضيتين. وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 78%.

كما أنه شارك في الدور الدفاعي على الجانب الأيمن، وتدخل لاسترجاع الكرة 6 مرات من بين أقدام لاعبي الأهلي.

شاهد أين تحرك أمام الأهلي:

وأمام الزمالك في الخسارة 2-0، شارك محمد حمدي كجناح أيمن.

استلم الكرة 37 مرة وفقدها 6 مرات فقط تحت ضغط دفاع الزمالك. وأرسل 5 عرضيات.

تحركاته أمام الزمالك: