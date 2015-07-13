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#في_القمة – تيجانا يحكي لـ في الجول.. حين خشيت على الخطوبة من الأهلي

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#في_القمة – تيجانا يحكي لـ في الجول.. حين خشيت على الخطوبة من الأهلي #في_القمة – تيجانا يحكي لـ في الجول.. حين خشيت على الخطوبة من الأهلي

كان أمام تيجانا الكرة المصرية إسماعيل يوسف خيارين. إما أن تكون ليلة رائعة بالكامل أو يفسد الأهلي أحد أجمل أيام حياته.

تيجانا شارك FilGoal.com حكايات القمة وتذكر أمرا لا ينساه أبدا في سلسلة مواجهاته مع الأهلي.

ويحكي تيجانا:

"كنا سنلاعب الأهلي لأول مرة على ملعب الكلية الحربية. وأنا دوما أعشق مباريات الدربي وأحب خوضها".

"لا أخاف أبدا من مباراة أهلي. لكن في تلك الليلة كان اللقاء متزامنا مع حدث أخر مهم في حياتي جدا وهو حفل خطوبتي".

"وقتها كنت ألعب قلقا من أن أظهر بشكل غير جيد في حفل خطوبتي مساء. لكننا فزنا بهدف مصطفى نجم".

"أصبحت واحدة من أجمل أيام حياتي على كافة الأصعدة".

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