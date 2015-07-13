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3 طرق لتنظيف الشفّاط بدقيقتين

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3 طرق لتنظيف الشفّاط بدقيقتين 3 طرق لتنظيف الشفّاط بدقيقتين

الإثنين 13-07-2015 17:41

يعتبر الشفّاط في المطبخ من أكثر الأماكن عرضةً لتراكم والبقع، علماً أنه من الصعب رؤية الأخيرة بالعين المجرّدة. لذا، قد تغفل الكثيرات عن تنظيفه كلّما تطلب الأمر.
"سيدتي نت" يقدم لك 3 طرق تساعدك على تنظيف الشفاط، بسهولة:

1- ضعي مقداراً من "البيكينغ صودا" في وعاء مليء بالماء الساخن وأضيفي إليه سائل الجلي، ثم بلّلي الفرشاة بالخليط، وادعكي به الشفاط لإزالة البقع والدهون العالقة عليه.

2- أضيفي القليل من الخل الأبيض ومسحوق الجلي إلى وعاء من الماء. امسحي الشفاط بهذا الخليط واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم ادعكي الشفاط بالسلك المعدني، وستلاحظين الفرق.

3- اغمسي اسفنجة في زيت للقلي مستعمل سابقاً ونظّفي بها الشفاط، ممّا يساعد على أن تتجمّع الدهون على الاسفنجة، ثم قومي بمسح الشفاط بقطعة من القماش مبلّلة بالكلور.

ملاحظة: أزيلي "فلتر" الشفاط، ثم نظّفيه بالماء والصابون، وتأكدي من جفافه قبل إعادة تركيبه، مع الحرص على تغيير "الفلتر" كل فترة حسب الإرشادات المدوّنة عليه.

شاهدي أيضاً:

بالفيديو:كيف تزيلين أحمر الشفاه عن الملابس؟

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سيدتي

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