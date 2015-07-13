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القوات العراقية تطهر 3 قرى من مسلحي تنظيم داعش

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القوات العراقية تطهر 3 قرى من مسلحي تنظيم داعش القوات العراقية تطهر 3 قرى من مسلحي تنظيم داعش

القوات العراقية -أرشيفية

تمكنت القوات العراقية المشتركة من تطهير القرى الواقعة على الطريق العام ما بين ناظم التقسيم شمال شرقى الرمادى وناظم الثرثار بمحافظة الأنبار من العبوات الناسفة ومسلحى تنظيم “داعش” الإرهابى.

 وحررت القوات المشتركة ثلاث قرى شمال شرقى مدينة الفلوجة بالأنبار، وتواصل تقدمها فى اتجاه مدينة الفلوجة شرق الرمادى، واستطاعت تطهير قرى: “البوخنفر وحمود العزيز وخلف سليمان” بعد معارك شرسة مع مسلحى “داعش”.

من جانبه ، نوه العميد سعد معن، الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، إلى وجود تنسيق ما بين القوات المشتركة وأهالى محافظة الأنبار فى عمليات تحرير المحافظة التى انطلقت فجر اليوم.

وقال معن، فى تصريح صحفى اليوم، إن هناك تجاوبا من أهالى الأنبار فى محاربة “داعش”.

وأضاف: أن عملية التحرير سبقها قطع لخطوط إمداد الإرهابيين وفق معلومات استخبارية دقيقة ، أن انطلاق عملية التحرير كان مفاجئا مما أربك حسابات عصابات “داعش”.

أ ش أ

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