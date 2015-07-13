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«مبروك» : الفوز على الزمالك مطلب جماهيري

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«مبروك» : الفوز على الزمالك مطلب جماهيري «مبروك» : الفوز على الزمالك مطلب جماهيري

فتحي مبروك

قال فتحى مبروك، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقبلة، يوم 21 يوليو الحالى، ستكون غاية فى القوة والندية، نتيجة أن الزمالك لديه ارتياحية نسبية لتصدره المسابقة، واقترابه من تحقيق اللقب بنسبة كبيرة.

 وتابع: “لكن الأهلى يتمسك بالأمل فى الدورى حتى لو كان قليلا”، مشيرا إلى أن كل ما يهمه هو الفوز بمباراة الزمالك لأنه مطلب جماهيرى.

وقرر مبروك أن يعطى للاعبين راحة، يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على أن يبدأ الاستعداد للقاء الزمالك، من يوم الخميس المقبل.

وتعود بعثة الأهلى إلى القاهرة، مساء اليوم الإثنين، بعد أداء مباراة الملعب المالى، التى انتهت بالتعادل السلبى، ليحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الأولى للكونفيدرالية، برصيد 4 نقاط، خلف النجم الساحلى التونسى المتصدر برصيد 6 نقاط.

أ ش أ

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