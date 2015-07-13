سقوط عصابة «الخمسة الكبار» في قبضة شرطة دبي

ألقت الإدارة العامة للتحريات والمباحث في شرطة دبي القبض على عصابتين لاتينيتين محترفتين في سرقة الفلل والمجمعات السكنية، حضرتا إلى الدولة بتخطيط مسبق لارتكاب جرائم سرقات في مناطق عدة داخل الإمارة وتحديداً جميرا، وتلال الإمارات والصفا وند الحمر، والمرابع العربية والراشدية.

وأعلن اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، تفاصيل القبض على العصابتين أثناء مؤتمر صحفي أمس في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً إلى أن العصابتين تمكنتا في فترة وجيزة من السطو على عدد كبير من الفلل مستغلتين غياب أصحابها بداعي السفر أو مغادرة أصحابها، والاستيلاء على مجوهرات وساعات قدرت قيمتها 15 مليون درهم، مؤكداً أن عناصر العصابتين كانوا محترفين وكانوا يخفون آثارهم حتى لا يتركوا أي خيط قد يقود إلى القبض عليهم.

الخمسة الكبار

وأوضح المزينة أن العصابة الأولى أطلق عليها من قبل الشرطة عصابة الخمسة الكبار، وارتكبت ما يفوق 14 حادث سرقة من فلل داخل دبي و9 في إمارات عدة، إلى جانب جرائم مماثلة في دول الجوار كان حصيلتها مجموعة كبيرة من الساعات الباهظة الثمن تجاوزت 120 ساعة تراوحت ما بين النسائية والرجالية المرصعة بالألماس ومبالغ مالية كبيرة من مختلف العملات.

وأكد أن آخر عملية ارتكبتها العصابة كانت في 28 يونيو الماضي، حيث سطت على فيلا عائدة لمواطنين بمنطقة ند الحمر استخدموا فيها أسلوبهم المعتاد في رصد تحركات الساكنين ومن ثم تسلق جدار الفيلا، واستخدام أدوات متخصصة في كسر الأقفال، ومن ثم البحث عن الأشياء الثمينة في الخزائن وكسرها والاستيلاء على ما بداخلها، والفرار.

وأشار المزينة إلى أنه أمر الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بتشكيل فرق عمل ميدانية حددت مهامها وفق خطة بحث وتحري محكمة تهدف إلى القبض على عناصر العصابة الأولى واسترداد كافة المسروقات، وخلال عمليات البحث والتحري تم التوصل إلى معلومات تفيد بأن أحد الأشخاص استأجر سيارة بجواز سفر أوروبي، وبالتدقيق على الجواز تبين أنه مزور، لكن عناصر فريق لكن عناصر فريق البحث الجنائي تابع التحري إلى أن توصل إلى شخصين من الجنسية العربية اشتبه بصلتهما بالعصابة، الأول يدعى ((م.م)) وهو ترعرع على هذه الأرض، وبعث إلى ماليزيا لاستكمال دراسته لكنه لم يكمل حتى أنه تم إلقاء القبض عليه بجريمة المخدرات، ودخوله السجن، وأثناء تواجده تعرف على أحد أفراد العصابة، وتم التواصل معه والتنسيق معه عبر الإنترنت، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشخص والثاني ((ط.ع)) فتم القبض عليهما بمقر سكنهما بمنطقة المجاز التابعة لإمارة الشارقة بالتنسيق والتعاون مع إدارة التحريات بشرطة الشارقة.

استدلالات

وقال اللواء المزينة: من خلال جمع الاستدلالات تم التأكد أن المشتبه بهما على صلة بعصابة كولومبية، بعد أن علما بنشاطهم الإجرامي، وقدما لها الدعم اللوجستي من خلال استئجار مقر سكن ومساعدة أفرادها في تأجير السيارة التي استخدموها في ارتكاب جرائمهم، وزودوهما بمعلومات عن الفلل المستهدفة بإمارة دبي مستخدمين في ذلك هاتف أحد أفراد العصابة المزود بنظام ملاحي وذلك تسهيلاً لعناصر العصابة في الاتجاه مباشرة إلى الهدف، وعملت العصابة على تحديد الأماكن الراقية في دبي، ومساكن من المتوقع أن تكون ذات رفاه ومال والرجوع للسطو عليها عبر النظام الملاحي.

وأضاف أن المعلومات التي أدلى بها المشتبه بهما العربيي الجنسية أدت إلى تمكن الشرطة من إلقاء القبض على عناصر العصابة وعددهم خمسة أشخاص، وهم كل من المدعو (ج أ ) يلقب ((أندريس)) و المدعو (ف أ ) يلقب ((ماجولا)) و المدعو (ج أ ) يلقب ((جيسن)) و المدعو (ج أ ) يلقب ((هيمتو)) والمدعو (ك ك ) يلقب ((كيني)).

وبين أنه بالقبض على عناصر العصابة تم ضبط المجوهرات والمصوغات الذهبية والساعات المسروقة التي أخفوها بداخل ألعاب الأطفال بصورة احترافية، وأنه بالتحقيق معهم اعترفوا بكافة الجرائم التي ارتكبوها وأرشدوا الشرطة إلى أماكن جرائمهم وقد تجاوزت قيمة المجوهرات والساعات المستردة قدرت بـ اثني عشر مليون درهم.

مكاتب الإيجار

وأشار المزينة إلى أن وزارة الداخلية تعمل حالياً على اتخاذ إجراءات تخص مكاتب تأجير السيارات، وقال إن الدفع نقداً وتسليم صورة من الجوازات يعد مرجعها معدوماً، ويعتبر هذا الأمر تسهيلاً لخلق جناية وعمليات مجرمة في السطو والسرقة على المجمعات السكنية، ولكن في حال تم استخدام بطاقات الائتمان، فإن ذلك يساعد على تبيان المستأجر الذي قام بعمليات سرقة وهذه البطاقة غير قابلة للاستخدام، وحتى لو عملت البطاقة تكون كل معلوماتها صحيحة وبذلك نستطيع التعرف على هوية المستأجر.

وأكد أنه بعد التحري تبين أن العصابة الأولى والعصابة الثانية لا يوجد بينهما أي اتصال مباشر وكل واحدة منهما تعمل بمفردها، وخلال المتابعة في التحري، اتضح أن العصابتين تتواصلان مع شخص خارج الدولة متواجد في شرق آسيا، وتم التواصل مع الدولة التي يتواجد بها في سبيل اتخاذ الإجراءات والتعرف على هوية الشخص. وأكد أن كل الفلل التي سرقت غير مسجلة في أمن المساكن.

تحديد هوية العصابة الثانية خلال 4 ساعات

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن فرق البحث الجنائي تلقت في 7 يوليو الجاري بلاغاً عن حادث سرقة تعرضت له فيلا عائدة لأحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية في منطقة جميرا الأولى بالقرب من مركز ميركاتو، حيث أفاد المبلغ بأنه غادر المنزل مسافراً إلى خارج الدولة وعند عودته اكتشف وجود كسر في الباب الخلفي للمنزل، وسرقة خزنته التي كان يحتفظ فيها بمجوهرات وساعات.

وأشار المنصوري إلى أن فرق البحث باشرت مهامها وخلال 4 ساعات حددت هوية الجناة وهم 4 أشخاص، وتم الاستدلال على مقر سكنهم بالنهدة فتم التنسيق مع شرطة الشارقة وإعداد كمين للقبض عليهم بعد ورود معلومات بأن الجناة يستأجرون سيارتين «رينج روفر وهوندا سيفيك» وتشابه أسلوبهم مع أسلوب العصابة الأولى في استئجار السيارات بجوازات سفر مزورة.

وتمكن عناصر الكمين الساعة 11 مساء 8 يوليو من القبض على (ر . ج) – أميركي و المدعو ( د.أ ) – كولومبي لدى قدومهما إلى مقر سكنهما وقد أبديا مقاومة شرسة في محاولة للهروب من عناصر الكمين إلا أنه تمت السيطرة والقبض عليهما.

وأكد أنه تم القبض أيضاً على المدعو (م.أ) مكسيكي، والذي حاول الفرار مستخدماً سيارة الرنج روفر، فيما تم إلقاء القبض على المتهم الرابع المدعو (م . أ) – كولومبي، لدى محاولته مغادرة الدولة عبر منفذ الهيلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن شرطة دبي عثرت في مقر سكن المتهمين على مجوهرات وساعات مسروقة مخفية بصورة ذكية داخل أسقف متحركة بمقر سكنهم.

وأحيل المتهمون إلى النيابة، وعرضت المضبوطات على المبلغين وتعرفوا على مقتنياتهم، التي استخرجت من الخور بعد رميها.