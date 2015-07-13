محلب عن السيارات المتهالكة بحى الزيتون: "انتو عايزينهم يحطوا قنابل تحتها"

أبدى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، استيائه من وجود سيارات مهملة وقديمة بشارع ترعة القبة بحى الزيتون خلال جولته التفقدية، حيث قال: "انتو عايزين القنابل يحطوها تحت السيارات دى ولا إيه"، موجهاً بإزالتها على الفور.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما عنف رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية، رئيس حى الزيتون، بعد أن مر بأحد الشوارع ووجد تلالا من القمامة، حيث قال له: "الكلام ده يتشال والمنطقة تنضف".
وكان الأهالى فى استقبال محلب بالزغاريد والهتافات، وقالت له سيدة عجوز بالشارع فى حوار ودى معه: "ربنا يخليلنا السيسى".
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