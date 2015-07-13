محلب عن السيارات المتهالكة بحى الزيتون: "انتو عايزينهم يحطوا قنابل تحتها"

أبدى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، استيائه من وجود سيارات مهملة وقديمة بشارع ترعة القبة بحى الزيتون خلال جولته التفقدية، حيث قال: "انتو عايزين القنابل يحطوها تحت السيارات دى ولا إيه"، موجهاً بإزالتها على الفور.

كما عنف رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية، رئيس حى الزيتون، بعد أن مر بأحد الشوارع ووجد تلالا من القمامة، حيث قال له: "الكلام ده يتشال والمنطقة تنضف".

وكان الأهالى فى استقبال محلب بالزغاريد والهتافات، وقالت له سيدة عجوز بالشارع فى حوار ودى معه: "ربنا يخليلنا السيسى".

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