وصول منتصر الزيات لمحكمة الجنايات للترافع عن متهمى "أحداث فض النهضة"

وصل منذ قليل إلى قاعة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المحامى منتصر الزيات للترافع عن المتهمين فى القضية.

وقد شهدت قاعة المحكمة ومحيطها تشديدات أمنية مكثفة، مع وصول المتهمين داخل سيارات الترحيلات من سجنى طرة و المعسكر.

كان المستشار هشام بركات النائب العام السابق، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الـ14 بمحكمة جنايات الجيزة وجلسة اليوم لنظر القضية.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.