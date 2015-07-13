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القديس كاسياس يحظى بحفلة وداع في قلعة سانتياجو برنابو

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القديس كاسياس يحظى بحفلة وداع في قلعة سانتياجو برنابو القديس كاسياس يحظى بحفلة وداع في قلعة سانتياجو برنابو

أفادت صحيفة (ماركا) الإسبانية بأن حارس ريال مدريد، إيكر كاسياس، سيحظى بحفلة وداع في ملعب النادي قبل السفر رسميا للبرتغال للانضمام لفريق بورتو.

وعلى الرغم من رفض الحارس التاريخي للنادي ومنتخب إسبانيا لإقامة حفلة وداعية له إلا أن ريال مدريد قرر إقامتها في ملعب سانتياجو برنابو يوم الإثنين لتوديع "القديس".

وسيطير كاسياس بعد الحفل مباشرة لمدينة بورتو البرتغالية من أجل الالتقاء مع بينتو دا كوستا رئيس نادي بورتو ومن المنتظر أن يتم تقديمه يوم الثلاثاء بشكل رسمي.

وقضى كاسياس 17 سنة في نادي ريال مدريد، حقق خلال تلك الفترة 18 لقبا.

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